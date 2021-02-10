Пермский водитель бетономешалки получил два года колонии за смерть велосипедиста

Пермь, 10 февраля. В столице Прикамья 52-летний водитель КамАЗа признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

«В августе 2020 года водитель бетономешалки на улице Соликамская превысил скорость при выполнении обгона. Не учел необходимый боковой интервал и совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП тот получил травму не совместимую с жизнью и скончался на месте происшествия», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также водителя лишили права управлять транспортными средствами в течение двух лет.