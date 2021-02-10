Экстремальные забеги на трамплин пройдут в Прикамье

Пермь, 10 февраля. В России объявлен старт регистрации на участие в экстремальном забеге на трамплин, который пройдет 22 мая в Чайковском Пермского края. Мировая серия Red Bull 400 состоится здесь уже в пятый раз.

Задача — подняться на 400-метровый трамплин, имеющий уклон в 35 градусов. В среднем бегуны преодолевают дистанцию за 5-8 минут.

В 2020 году забег перенесли с мая на сентябрь из-за пандемии. Сам формат изменили с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Но это не помешало приехать в Прикамье более 600 участникам из 18 регионов страны.

Тогда у женщин победительницей стала Анастасия Слепнева из Перми (4 мин. 57 сек.). У мужчин третий год подряд выиграл Андрей Шкляев из Удмуртии (3 мин. 31 сек.). В смешанной эстафете 4 по 100 м лучшей стала команда «Газпром Трансгаз Чайковский» (2 мин. 41 сек.).

Red Bull 400 — мировая серия забегов на трамплин. Сам принцип придумал австрийский легкоатлет Андреас Бергер. В течение 10 лет экстремальные забеги проходят по всему миру. В России в 2021 году этот Red Bull состоится только в Чайковском.