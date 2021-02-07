Пермские врачи провели уникальную операцию по стентированию артерии

Пермь, 7 февраля. Врачи городской клинической больницы им. Гринберга столицы Прикамья успешно провели сложнейшую операцию по стентированию артерии.

В министерстве здравоохранения Пермского края пояснили, что у 74-летнего мужчины была выявлена закупорка части подключичной артерии — окклюзия. Хирургами было принято решение впервые применить двойной доступ к оперируемой зоне (из лучевой и бедренной артерий).

«С помощью специального микро-инструментария удалось очистить сосуд от сгустка крови, затем провести в нем самораскрывающийся стент и восстановить кровоток», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Яков Сычугов.

Специалист добавил, что внутрисосудистая рентгенохирургия — самая молодая область медицинской науки. Этот метод наиболее эффективен и малотравматичен, так как позволяет избежать открытой операции и болезненной и долгой реабилитации.

«Сотрудники должны обладать ювелирным мастерством, чтобы провести инструментарий через все тело человека», — добавил врач.

Такие операции позволяют повысить качество оказания медицинской помощи при различных патологиях и ускорить сроки восстановления пациента. В настоящее время прооперированный пенсионер чувствует себя лучше и готовится к выписке.