Пользователи Сети поддержали водителя, сбившего детей в Прикамье

Пермь, 7 февраля. В Прикамье в городе Нытва водитель на «Ниве» наехал на детей. На видео с камеры видно, что школьники просто стоят недалеко от проезжей части. Но в какой-то момент решают перебежать дорогу.

В итоге автомобиль задевает двоих ребят. Они довольно быстро поднимаются. А водитель выходит из машины и идет в направлении одного из пострадавших.

В соцсети пользователи, посмотревшие видео, практически единогласно высказались в защиту автолюбителя.

Например, Сергей Ш. поинтересовался, а есть ли там, в принципе, возможность перейти дорогу? Валерия П. ответила, что «именно в этом месте перехода нет».

«Судя по короткому тормозному пути, водитель мух не ловил. А вот детки возможно и решили сыграть в игру на слабо», — написал Игорь К.

«Там все время бегают кому не лень, хотя выше пешеходный переход», — заметил Александр Б.

«Водитель по нашим законам, сев просто за руль, уже виноват, а не то, чтобы быть готовым к каждой ситуации», — пишет Ринат Г.

Некоторые пользователи обратились к родителям с просьбой, чтобы те научили своих детей правильно переходить дорогу.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми в результате ДТП с участием автобуса 58 человек получили травмы различной степени тяжести. Две пассажирки скончались от полученных телесных повреждений.