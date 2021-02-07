Решающий этап квалификации Евробаскет-2022 в Перми пройдет при заполняемости в 50%

Пермь, 7 января. С 18 по 22 февраля столица Прикамья примет два заключительных этапа квалификации Евробаскета-2022.

Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить число зрителей с 20 до 50% на пермских объектах во время проведения матчей профессиональных клубов и сборных команд России.

«Матчи сборных – это всегда большой праздник для жителей Прикамья. Наши болельщики – одни из лучших в стране. Поэтому не случайно, что в преддверии отборочных матчей Евробаскета, мы сделали им шаг навстречу, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — На нас лежит большая ответственность за здоровье участников матчей, гостей и зрителей. Необходимо четко выполнять все санитарные требования и связанные с международным протоколом по борьбе с СOVID-19 правилами».

За несколько дней до начала турнира УДС «Молот», где состоятся все встречи, проинспектирует комиссия ФИБА, которая даст свое заключение и рекомендации по организации работы на матчах.

«Большой блок работ связан с оформлением дворца в части логистики, поскольку объект станет безопасным «пузырем» (закрытые периметры с особым режимом противовирусной защиты для участников — ФАН) и необходимо обеспечить защищенную «чистую» зону, – сказала региональный министр спорта Татьяна Чеснокова. — Все работы на «Молоте» должны быть закончены к 10 февраля».

На паркете УДС «Молот» сыграют все участники группы В:



18 февраля – Италия – Северная Македония,



19 февраля – Италия – Эстония,



19 февраля – Северная Македония – Россия,



21 февраля – Северная Македония – Италия,



21 февраля – Россия – Эстония,



22 февраля – Эстония – Северная Македония.



Напомним, в связи с пандемией коронавируса Международная федерация баскетбола объявила о переносе Чемпионата Европы с 2021 на 2022 год (с 1 по 18 сентября). Турнир пройдет в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (Германия).

Ранее в отборе на Кубок мира-2019 российская национальная сборная дважды принимала соперников по группе в Перми и оба раза одерживала победы.