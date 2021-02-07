Глава Прикамья заявил, что ему стыдно за депутатов, которые не ходят на заседания

Пермь, 7 февраля. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время своего прямого эфира в социальной сети заявил, что конкурс по отбору главы Александровского муниципального округа, который неоднократно срывался, будет доведен до конца.

Во время последнего конкурса не удалось добиться необходимой для выбора главы явки. Поэтому депутаты местной думы планируют изменить положение об отборе, и, если оно вступит в силу, то главу можно будет выбрать простым большинством голосов.

«Иногда стыдно за некоторых земляков, которые прячутся по домам, не приходят на заседания. Не приходить и срывать работу местного законодательного органа – стыдно. Для чего вы тогда избирались туда», – отметил глава Пермского края.

Также Махонин заявил, что правоохранительными органами будут тщательно разобраны вскрывшиеся в Александровском округе «околокоррупционные факты».

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Сети появилось видео, на котором видно, как некоторые жители Александровска пытаются не допустить местных депутатов в здание. В результате на месте произошла драка, а дело закончилось тем, что депутатов, по сути, заставили провести заседание на улице.