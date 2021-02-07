Пермский эксперимент по бескондукторной оплате продолжается

Пермь, 7 февраля. С понедельника, 8 февраля в столице Прикамья стартует второй этап тестового режима бескондукторной оплаты проезда.

Вся оплата осуществляется через стационарные валидаторы, которые расположены на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке, а также у водителя во время остановок. Билет при этом не печатается.

«Для оплаты проезда наличными или при необходимости получить билет для совершения дальнейшей пересадки пассажиру будет необходимо обратиться к водителю во время остановки автобуса или трамвая», — пояснили ФАН в пресс-службе городской мэрии.

По словам начальника департамента транспорта Перми Анатолия Путина, тестовый режим нужен для того, чтобы выявить все проблемные места (технические и экономические) и оценить возможность полного перехода на бескондукторную систему на основании реальных показателей.

С 1 февраля 2021 года в автобусах №4, №80 и в трамвае №6 кондукторы перестали осуществлять сбор оплаты проезда. Они будут находиться в салоне для консультирования и помощи пассажирам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми обсудили крайне актуальный вопрос о принятии закона о запрете высадки безбилетных детей из транспорта на улицу.