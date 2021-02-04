Общественники Перми пытаются помочь чиновнице избежать несправедливого наказания

Пермь, 4 февраля. В середине января 2021 года в столице Прикамья начался суд над начальником отдела городской среды управления по экологии Ольгой Муравьевой. Ее обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть».

В ночь на 27 марта 2020 года в м/р Висим обнаружено тело 58-летней Татьяны Емельяновой со следами укусов. По данным следствия, она могла погибнуть после нападения безнадзорных собак. В июне СК возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ в отношении Ольги Муравьевой. Основание – в обязанности начальника отдела городской среды и природопользования Управления по экологии и природопользованию администрации входит организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак и кошек.

«В управлении много сотрудников, есть целые отделы. Начальник осуществляет общий контроль и раздает указания, обязательные для исполнения. Есть сотрудники, за которыми была закреплена работа с МКУ, которое непосредственно собак отлавливает. Но Муравьева в число таких сотрудников не входила, — пояснила ФАН адвокат Ольга Бедерсон. — Обвинение заявляет, что наша подзащитная напрямую занималась собаками, но доказательств этого в материалах дела нет».

Слова защиты подтверждает и депутат Пермской гордумы Илья Лисняк.

«Считаю это какой-то нелепой ошибкой. Ольга Муравьева не занималась проблемой безнадзорных животных, я не видел ее ни на одном совещании по этой проблеме. Как так вышло, что она оказалась на статье подсудимых — ума не приложу», — сказал в беседе с корреспондентом ФАН депутат.

С обвинением также не согласен непосредственный начальник Ольги Муравьевой, руководитель управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Напомним, недавно в столице Прикамья власти и общественность предложили внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. И одной из проблем, которую отметили все участники рабочей группы сегодня является безответственное отношение к питомцам со стороны «опекунов».

Андреев настаивает, что случаев покусов хозяйских собак на свободном выгуле больше, чем от животных без хозяев.

«Даже если в приюте собака не проявляла агрессию, это не дает гарантии, что она не может напасть на человека. Агрессия – многофакторное проявление психологии животного. Может быть половая агрессивность, за охрану своей территории, за охрану щенков, местности, реакция на людей. Поэтому и нужно изменение федерального закона. А показательное наказание одного муниципального служащего ситуацию не исправит», — рассказал ФАН Дмитрий Андреев.

Начальник управления считает, что при расследовании очень важно достоверно определить, покусы какого именно животного привели к этому трагическому случаю.

Напомним, что ст. 16 ФЗ дает право приютам выбирать — выпускать собак или нет. В Перми муниципальный приют с 2018 года не выпускает обратно собак в среду обитания, а ищет им новых хозяев. В свою очередь, по словам общественников и зоологов, животных выпускают «опекуны», которые никакой ответственности не несут.

«Хоть Муравьева и чиновник управления экологии, но к собакам никакого отношения не имеет. Она всегда занималась водными объектами и работала с активистами по рекам», — пояснила ФАН общественник Надежда Баглей.

Председатель союза ландшафтных архитекторов и дизайнеров Прикамья Оксана Харитонова считает, что Муравьева является громоотводом в ситуации с несовершенным законодательством в области обращения с животными.

«Ольгу я знаю не так давно, с момента, как начала заниматься парком Уинка. А она как раз курирует долины малых рек в Перми. Для меня эта ситуация является очень опасной, поскольку именно в данном случае очевидно, что ошибки в законе сыграли злую шутку с чиновником. Считаю, что сегодня необходимо вносить обсуждаемые поправки в ФЗ. Иначе, на месте Муравьевой может оказаться любой», — рассказала ФАН Оксана Харитонова.

Из материалов уголовного дела следует, что все мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак сотрудниками управления по экологии и природопользованию выполнялись в полном объеме в рамках переданных полномочий.

«Сторона защиты считает, что не была доказана вина Муравьевой, поскольку она осуществляла общее руководство отделом незначительный промежуток времени, вопросами регулирования численности безнадзорных собак и кошек, а также заявками на их отлов напрямую не занималась, данные обязанности в должностной инструкции отсутствовали. Отлов животных осуществлялся по заявкам местных жителей МКУ «Пермской городской службой по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», — говорит адвокат Ольга Бедерсон.

Она также как и начальник управления по экологии горадминистрации еще раз обращает внимание на то, что по одной из версий, которая следствием не опровергнута, потерпевшая могла погибнуть от укусов собак, находящихся на свободном выгуле, а не безнадзорных. И именно в Мотовилихинском районе есть лица, препятствующие отлову таких животных, а также лица, которые отпускают собак на свободный выгул.

Дело рассматривает Ленинский районный суд.