Канализационные колодцы становятся угрозой для катания пермских детей

Пермь, 4 февраля. На этой неделе школьница получила серьезные травмы головы, катаясь по склону пермской городской набережной на тюбинге. 10-летняя девочка просто врезалась в препятствие. В декабре прошлого года шестилетний мальчик травмировал позвоночник, когда скатился с крутого пятиметрового обрыва.

С одной стороны, и в том и в другом случае все можно списать на невнимательность детей и взрослых. С другой, есть повод обратиться к жалобам, которые довольно часто пишут пермяки на портале «Управляем вместе». Причем, не латать дыры по каждому конкретному случаю, а как-то комплексно попробовать решить проблему.

Очень популярный склон для катания рядом с городским планетарием отнюдь не безопасен. Речь идет сразу о нескольких объектах, которые могут стать причиной травм, и отсутствия необходимой информации. Общественник Сергей Сюзев в январе этого года снял видео, на котором показал все неприятности, которые встречаются на пути отдыхающих здесь.

Сразу нужно оговориться, что склон у Пермского планетария, наверное, не предназначен именно для активного отдыха горожан. То, что его используют для катания дети, а родители это допускают, не является виной городской мэрии. Хоть здесь нет и предупреждающих об опасности знаков, зато есть Арт-объект, который в народе прозвали «бошкорез» из-за опасной и очень острой конструкции. На видео это хорошо видно. Наконец, то, что реально удивляет – открытые канализационные люки.

Еще в 2020 году Сергей написал жалобу и 14 января 2020 года получил ответ от директора МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» Перми Лепешкина Ю.А.

«Обнаружить данный люк не представляется возможным в настоящий момент, так как образовался глубокий снежный покров на газоне. Это не противоречит правилам. В соответствии с вышеизложенным, сообщаем, что выполнение работ будет произведено в весенне-летний период после стаивания снежного покрова», — говорится в письме.

Ответ, конечно, вряд ли можно считать адекватным, хотя бы потому, что одному общественнику хватило возможности обнаружить открытый люк, а целой районной администрации для этого необходимо ждать весны или даже лета.

«Нет даже элементарных временных ограждений открытых люков в месте, где катается много детей. Если ребенок не упадет в один из колодцев, то он налетит на всем ходу на современный «бошкорез» или налетит на один из многих торчащих из снега у подножия горы бетонных коллекторов, или улетит в Егошихинский лог», — пишет Сюзев.

Как пояснили ФАН в администрации Мотовилихинского района, ответственным за содержание люков являются балансодержатели. Про открытые люки жители могут сообщать в администрации районов.

«Один из колодцев около Пермского планетария расположен на сети канализации ООО «Новогор-Прикамье», в настоящее время силами компании работы по его ремонту выполнены, колодец закрыт стандартной крышкой. По другому объекту районная администрация ведет поиск собственника сети, на которой расположен колодец. После завершения данной работы ему будет направлено уведомление о приведении колодца в нормативное состояние», — рассказали ФАН в администрации.

Кстати, на Новой дамбе в Перми расположен еще один Арт-объект «Домики для насекомых», который очень нравится детям.

«Колодцы здесь чертовски глубокие. И если у планетария открыты, как минимум, два, то тут таких намного больше. Многие расположены у ската с горы. А в данный момент колодцы припорошены снегом. Капкан», — говорит Сергей Сюзев.

У жалоб, которые регулярно поступают на «Управляем вместе», а теперь и на личную страничку в соцсетях врио мэра Перми, безусловно, свой ответ будет. К примеру, некоторые колодцы, о которых общественник регулярно писал, все-таки обнесли лентой. Другие потихоньку приводят в нормальное состояние. При этом срок закрытия колодцев все время переносят. И как видно из некоторых ответов районной администрации, передвинуть могут и на лето.