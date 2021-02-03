В Перми для владельцев собак готовятся ввести регистрационный сбор

Пермь, 3 февраля. В столице Прикамья власти и общественность предложили внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными.

В конце прошлого года в Перми состоялось заседание консультативного совета, на котором обсудили правовые и организационные вопросы оказания волонтерской помощи животным без владельцев на территории города.

Тогда самым серьезным образом обсудили правовое регулирование вопроса опекунства и ответственном владении, а также содержания животных без владельцев.

«Понятия «опеки над собаками» в российском праве не существует. Животные являются чьим-то имуществом. Поэтому и существует проблемы отлова таких собак, когда ловцы выезжают по заявкам на адреса, где есть покусы и жалобы, а «опекуны» всячески препятствуют отлову собак для стерилизации и поиска новых владельцев», — говорил на совете начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

Замруководителя Государственной ветеринарной инспекции Прикамья Евгений Доронин-Доргелинский отмечал, что «опекунские» собаки также могут проявлять немотивированную агрессию по отношению к человеку, например, защищая территорию.

«Опекуны не несут ответственность за самих собак. Не нужно выпускать собак из приюта на улицу, нужно вести работу по устройству животных», – отметила тогда общественник, координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей.

Депутат гордумы Илья Лисняк сказал, что «опекунские стаи» в городе существовать не должны, а и.о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев уверен, что «опекуны» не способны постоянно контролировать животных, а за причинение ущерба от таких животных несет ответственность муниципальный приют.

В итоге большинство экспертов в декабре 2020 года не поддержало предложение о выпуске собак на улицу и поддержку их подкормки «опекунами». Было предложено минимизировать количество животных без владельцев в городе.

Регистрация и стерилизация

На этой неделе рабочая группа собралась для того, что обсудить уже конкретные предложения, которые в ближайшее время должны быть оформлены в качестве законодательной инициативы.

Так, предлагается ввести обязательную регистрацию владельческих животных. Это позволит регулировать их численность животных, а также оперативно найти хозяина в базе данных.

«Безответственное отношение – это то, что, к сожалению, присутствует сегодня. Поэтому регистрация, так же как и чипирование, необходима. Примеров того, что это работает, масса. Возьмите Европу, допустим Чехию, где нет бездомных собак. Зато там есть штрафы, и хозяина найти, если собака потерялась, очень просто. И кстати, он еще должен будет оплатить все услуги приюта», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН член рабочей группы Сергей Бритвин.

Порядок проведения регистрации, ее периодичность, регистрационные формы должны устанавливаться правительством РФ. По некоторым данным, сегодня в столице Прикамья от четырех до четырех с половиной тысяч бесхозных собак, и к ним постоянно выкидывают новых.

«Домашнее разведение необходимо полностью прекратить, а заводчиков контролировать. По крайней мере, в ближайшие годы. Это важно. Сейчас в Перми несколько тысяч лишних и никому не нужных собак, — пояснила ФАН Надежда Баглей. — Если взять курс на уменьшение разведения, то мы, наконец, сможем прийти к балансу между количеством собак и желающих их держать. Сейчас этот баланс сильно нарушен».

Еще одна инициатива – регулирование разведения домашних животных, например, через введение льготы на стерилизацию. Сейчас без соответствующей нормы в федеральном законодательстве на местном уровне этого сделать невозможно.

«Стерилизация домашних питомцев – это самое гуманное, что сегодня можно сделать. Обязательно нужно просвещать людей на эту тему. Стерилизованные животные меньше болеют, дольше живут и, в целом, спокойнее и умиротвореннее», — Надежда Баглей.

Депутат Илья Лисняк говорит, что стерилизация всех домашних животных – это путь развитых стран. И разведение питомцев должно быть осознанным и профессиональным.

Также поступило предложение проводить регистрацию за средства владельцев, чтобы повысить их ответственность, а затем каждый год взимать регистрационный сбор, который будет обнуляться в случае, если животное стерилизуется.

«В наших предложениях нет обязательной стерилизации. Мы предлагаем ввести возможность за счет региона субсидировать этот процесс. Например, для льготных категорий населения. Еще раз, регистрационный сбор — это стимулирующая мера для проведения стерилизации», — рассказал ФАН Дмитрий Андреев.

Сергей Бритвин предложил рассмотреть альтернативные варианты чипирования, например, другие виды меток кроме радиочастотных.

«Чипирование довольно дорогое удовольствие, которое, к слову, уже два года есть в муниципальном приюте. Почему они это не используют, можно только догадываться. Если это вопрос денег, то есть абсолютно рабочие истории дешевле. Например, татуировки, которые используют большинство заводчиков, или пластиковые метки, которые прокалываются, и проще и дешевле», — уверен Сергей Бритвин.

Приюты и агрессия

Одним из крайне важных аспектов данной темы является создание сети приютов для содержания животных без владельцев. Предлагается утвердить целевую госпрограмму по их строительству. Сейчас уже ведется работа на уровне федерации. Кроме того, городские власти предлагают установить ответственность за препятствование отлову.

«Свободный выгул — причина многих нападений собак на людей. Таким образом домашние собаки коммуницируют с безнадзорными, учатся друг у друга, приобретают стайные повадки. Трагический случай в м/р Висим в Перми, когда домашний пес на свободном выгуле вместе с безнадзорными собаками загрыз ребенка — хрестоматийный пример этой проблемы», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН Илья Лисняк.

Говоря об агрессии животных, председатель общественной организации «Доброе сердце» Сергей Бритвин говорит, что он не согласен с тем, что собак, находящихся в приюте, совсем нельзя выпускать.

«Агрессивными не рождаются. Щенки, как дети. Им необходимо общение с человеком. А если вас посадить надолго в клетку? Собака меняет свое поведение, когда сидит одна, когда у нее нет контакта с людьми полгода, год, — уверен Бритвин. – Плюс, когда началась пандемия, полностью добили систему волонтеров. Они хоть как-то участвовали в жизни собак в муниципальных приютах».

По словам члена рабочей группы, на протяжении последних трех лет зоозащитники просят власти прописать, ввести в приютах должность кинолога, поскольку специалист по поведению животных необходим, чтобы оценить насколько глубоко собака ранена психологически, и есть ли у нее шансы на реабилитацию.

Общественники также призывают власти к взаимодействию, возможно, через государственно-частное партнерство (ГЧП). Поскольку в муниципальных приютах сегодня постоянно находится до одной тысячи собак. А в одном только частном может проживать порядка шестисот.

«Представим на минутку, что частных приютов нет совсем. И где, скажите, оказались бы все эти собаки. Давайте говорить о ГЧП. Это нормальная практика поощрить снижением налогов, грантами тех, кто и так этим занимается и вам помогает. Сильно помогает», — говорит Бритвин.

В принципе, отловить всех безнадзорных собак в городе можно, но куда их девать, интересуются многие эксперты. Вместимость приютов ограничена.

«Запускаем масштабную программу «Возьми друга из приюта». Семей в Перми более 200 тысяч — уверен, что найти хозяев для четырех тысяч песиков вполне реально», — считает Илья Лисняк.

И.о. первого заместителя главы горадминистрации Виктор Агеев отметил, что предложения от волонтеров и зоозащитников будут приниматься до конца этой недели. Затем итоговый вариант законодательной инициативы будет еще раз обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.