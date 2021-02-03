В Перми растет число собственников квартир среди детей-сирот

Пермь, 3 февраля. В 2020 году на формирование специализированного жилищного фонда из федерального и краевого бюджетов были выделены денежные средства в размере 251,4 млн рублей на приобретение квартир для детей-сирот.

«Квартиры приобретаются в разных районах города – общее число закупаемых квартир в одном доме не должно составлять более 25% от общего количества. Закупка жилых помещений осуществляется в соответствии со всеми требованиями законодательства, в основном, это первичный рынок жилья», — пояснили в пресс-службе администрации Перми.

В 2018 году детям-сиротам было предоставлено 55 жилых помещений. В 2019-м после увеличения финансирования собственником нового жилья стал 171 ребенок, в 2020 году – 158. В этом году собственное жилье получат 139 детей-сирот.