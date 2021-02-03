Пермь, 3 февраля. Прикамские химики подтвердили лечебные свойства западносибирской нефти, а также какие мази на ее основе наиболее эффективны для заживления ран.

Доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Екатерина Баньковская рассказала ФАН, что долгое время в качестве лекарственного средства в медицинской практике применяли бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе.

«Запасы этого месторождения почти выработаны. Поэтому мы оценили перспективность прямогонных фракций нефти западносибирских месторождений, исследовали ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Легкие нефтепродукты содержат нафтеновые углеводороды и похожи по составу на азербайджанские», – поясняет Баньковская.

Пермским химикам удалось экспериментально подтвердить фармакологическую эффективность нефти и определить, какие из ее фракций наиболее перспективны для создания лекарств.

По словам пермских ученых, препараты можно применять наружно для лечения кожных заболеваний. В планах исследователей – изучить более тяжелые и темные фракции нефти.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми усовершенствовали цифровые модели нефтяных месторождений, которые позволят наиболее полно учесть все геологические особенности залежей для более эффективной оценки их потенциала.