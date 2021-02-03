Пермячка может взыскать с авиакомпании «Победа» почти 750 тысяч рублей

Пермь, 3 февраля. Жительница Перми обратилась в Орджоникидзевский районный суд столицы Прикамья с заявлением о взыскании стоимости билетов и неустойки с авиакомпании «Победа» и билетных касс «Аэросервис-Н».

В марте 2020 года она приобрела для семьи (четыре человека) авиабилеты на июнь-июль Пермь-Анапа и обратно и дополнительно оплатила перевозку багажа.

В пресс-службе Орджоникидзевского суда СМИ пояснили, что бронирование и оплата билетов были осуществлены у уполномоченного ответчиком (авиакомпания «Победа) лица — ООО «Аэротранс-Н». Пермячка заблаговременно проинформировала компании о невозможности полететь из-за болезни. Однако ее требования о возврате денег были проигнорированы.

В судебном иске женщина просит взыскать: 68 тыс. рублей — стоимость авиабилетов и перевозки багажа, 375 тыс. — неустойка за нарушение закона «О защите прав потребителей», 50 тыс. — возмещение морального вреда, 246 тыс. — штраф за невыполнение требования в добровольном порядке. Итого — 740 тыс. рублей.

Судебное заседание назначено на 18 февраля.