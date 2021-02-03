Пермь простится с выдающимся детским хирургом Антониной Опенышевой

Пермь, 3 февраля. В среду Прикамье простится с Антониной Опенышевой — доцентом кафедры хирургических болезней ПГМУ, кандидатом медицинских наук и выдающимся детским хирургом.

Антонина Опенышева посвятила детской хирургии Прикамья более 40 лет. Лично выполнила несколько тысяч операций детям разного возраста.

«Антонина Васильевна внедрила более сотни хирургических методик коррекций врожденных пороков развития и другой сложной патологии у детей младшего возраста. Воспитала не одно поколение детских хирургов. Будучи доцентом кафедры, обучила огромное количество студентов, интернов и ординаторов, которые сегодня работают в разных лечебных учреждениях России», — говорится в сообщение министерства здравоохранения Пермского края.

Коллектив Краевой детской клинической больницы вспоминает Опенышеву как мудрого наставника, коллегу, приходившую на помощь бригаде хирургов в любое время суток в сложных клинических случаях.

По сообщениям источников ряда СМИ, 72-летний детский хирург боролась с коронавирусом. Прощание с Антониной Опенышевой пройдет в 13:00 в Большом траурном зале на ул. Старцева, 61.