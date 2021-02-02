Престарелым инвалидам дома-интерната в Прикамье вернули более полумиллиона рублей

Пермь, 2 февраля. Соликамская городская прокуратура Прикамья проверила обращение граждан, которые заявили о нарушении их прав в получении соцуслуг в государственном бюджетном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В итоге выяснилось, что администрация учреждения незаконно взымала оплату с пожилых пациентов, большинство которых инвалиды, из расчета 75% от получаемой пенсии.

«Действующее законодательство предусматривает удержание денег за соцобслуживание в размере среднедушевого дохода гражданина, — рассказали ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры. — В настоящее время с семи престарелыми гражданами перезаключены договоры об изменении размера платы за предоставление услуг. Еще 22 инвалидам осуществлен возврат в общей сумме 539 тысяч рублей».

Руководителю дома-интерната прокурором внесено представление с требованием пересчитать и возвратить незаконно удержанные суммы.