Пермский университет возвращается к традиционному формату обучения

Пермь, 2 февраля. С 8 февраля студенты-очники и преподаватели Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) вернутся к традиционному формату образования.

«Если занятия требуют использования лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, то они будут проводится в аудиториях ПГНИУ. Отметка об этом появится в расписании в личном кабинете ЕТИС», — сообщили ФАН в пресс-службе вуза.

К традиционному формату обучению возвращаются бакалавры 1 и 4 курса, студенты специалитета 1 и 5 курса, все студенты магистратуры и студенты выпускного курса колледжа профессионального образования.

Педагоги старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, продолжат вести занятия удаленно. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения продолжат учебный год в дистанционном формате.

В ПГНИУ настоятельно просят студентов при посещении кампуса университета использовать защитные маски, санитайзеры и соблюдать социальную дистанцию.