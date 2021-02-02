Прикамье получит более 720 млн рублей на возведение автодороги

Пермь, 2 февраля. Проект возведения ул. Строителей в столице Прикамья включен российским правительством в перечень объектов, которые будут профинансированы в рамках федерального проекта «Жилье».

Распоряжение о распределении средств четырем регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Это самые крупные региональные объекты в новых районах, которые получат федеральные средства», – отметил российский премьер.

Улица Строителей в Перми является крупным объектом дорожной инфраструктуры, который в перспективе позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузить центральные улицы города и Коммунальный мост.

«На переход ул. Строителей – площадь Гайдара в Перми, согласно распоряжению правительства, в 2021 году регион получит субсидию в 381,2 млн рублей, в 2022 – 167,8 млн рублей, в 2023 году – 173,6 млн рублей», — пояснили ФАН в министерстве транспорта Пермского края.

В пресс-службе администрации Прикамья напомнили, что проект возведения ул. Строителей разделен на четыре этапа. Первый — возведение участка от ул. Куфонина до ул. Вишерской. Второй — от ул. Вишерской до ул. Папанинцев. Третий — от ул. Папанинцев до пл. Гайдара. Заключительный — от пл. Гайдара до ул. Стахановской. Магистраль протянется на 7 км. Сдача в эксплуатацию новой дороги намечена на 2027 год.

По данным регионального Минтранса, на сегодняшний день на ул. Строителей проводятся работы первого этапа на участке от ул. Куфонина до ул. Вишерской, которые должны завершиться в 2021 году.