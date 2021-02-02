В Прикамье запустили проект, помогающий матерям не отказываться от ребенка в роддоме

Пермь, 2 февраля. Специалисты фонда «Дедморозим» выступили с инициативой предлагать матерям вместо отказа от новорожденных (по разным причинам) помощь специалистов.

«Отсутствие поддержки семьи, низкий достаток, тяжелое заболевание ребенка — основные причины, по которым мамы отказываются от новорожденных детей в Пермском крае. Как правило, когда женщины оказываются перед сложным выбором, их окружение, в том числе сотрудники роддомов, предлагают единственное решение — оставить ребенка в больнице. Рассказывать про другие выходы из ситуации и возможные варианты поддержки — так предлагают изменить беседы с матерями специалисты проекта «В домике», — написано на официальной страничке фонда в социальной сети.

Уже началось обучение представителей роддомов, акушерских отделений и женских консультаций в Перми, Верещагино, Чусовом, Чайковском, Чернушке, Краснокамске, Осе, Березниках, Кунгуре, Лысьве и Сиве.

«Сотрудникам рассказывают о том, как провести беседу. Например, считается не этичным предлагать отказ, высказывать личное видение перспектив жизни ребенка и семьи», — пишут сотрудники фонда.

Эти и другие рекомендации зафиксированы в соглашении о сотрудничестве по проекту.

«Общаясь с мамами, мы не говорим, что нужно делать, не настаиваем на сохранении ребенка. Мы рассказываем, какие еще решения, кроме отказа, существуют и предлагаем помощь. Принимать ее или нет — всегда решает мама, и в нашей практике есть разные случаи, — рассказала координатор проекта «В домике» Татьяна Добрынина. — Нам кажется важным, чтобы так же действовали и сотрудники роддомов. Сейчас мы разными способами пытаемся изменить их отношение к женщинам, которые думают об отказе от ребенка».

По словам Добрыниной, многие по-прежнему уверены, что малышу, особенно больному, будет лучше в специальном учреждении. Авторы проекта всеми силами пытаются показать, что это не так. За время работы «В домике» более 50 детей остались в семье благодаря оказанной родителям своевременной поддержке.



