Фуры со средствами индивидуальной защиты направляются в Прикамье

Пермь, 2 февраля. Прикамью на безвозмездной основе доставят крупную партию средств индивидуальной защиты (СИЗ). Соответствующее поручение оформлено правительством РФ предприятиям Росрезерва.

«Вся партия будет направлена на обеспечение защиты от коронавирусной инфекции медработников лечебных учреждений, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой администрации.

На этой неделе из Москвы и Новомосковска в Пермь отправят первые из 169 фур. Всего регион получит 300 тысяч защитных костюмов (цельных комбинезонов), 980 тысяч одноразовых комплектов защитной одежды, 20 тысяч многоразовых халатов, шлемов и бахил, 300 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных очков, 800 тысяч медицинских масок и 1,6 млн перчаток.

Сегодня в Прикамье перепрофилировано 4 166 коек в 29 медицинских учреждениях края. Всего в «красных зонах» стационаров, а также в «ковидных бригадах» поликлиник работает около 8,6 тысяч медработников.

По данным Роспотребнадзора на вторник, 2 февраля, в Пермском крае COVID-19 официально подтвержден у 40 085 пациентов. 33 045 из них вылечены.