Экс-баскетболист «Урал-Грейта» поборется за кресло главы городского округа Прикамья

Пермь, 2 февраля. В Соликамске завершился прием документов на конкурс по отбору главы городского округа. Заявки подали 11 претендентов.

Среди конкурсантов – Алексей Пегушин, бывший игрок пермского БК «Урал-Грейта». В составе клуба он дважды побеждал в чемпионатах России (2001 и 2002 годы). Текущим местом работы Пегушина является клуб «Калий-Баскет».

Помимо Пегушина в списке претендентов: нынешний руководитель Соликамска Алексей Федотов; начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков; президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков; специалист по закупкам ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» Илья Мальцев; директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе; начальник финансового управления администрации Соликамского округа Игорь Савинов; замглавы муниципальной администрации Вадим Черенков; вице-спикер муниципальной думы Евгений Гааг; депутат думы Александровского округа Дмитрий Мельчаков; тренер-преподаватель школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо Владислав Сидоров.

Конкурс должен пройти 16 февраля. Специальная комиссия оценит программы развития Соликамска, подготовленные кандидатам, и рекомендует минимум двух претендентов на пост. В итоге главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов Соликамской думы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми неожиданно обострилась борьба за мэрское кресло. На пост главы столицы Прикамья уже претендуют несколько кандидатов.