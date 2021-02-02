Создатель антивируса «Касперский» восхищен «утопической деревней» в Прикамье

Пермь, 2 февраля. Создатель антивируса «Касперский» побывал в Кунгуре Пермского края, в частности, посетил главную достопримечательность города — Кунгурскую ледяную пещеру.

«Внутри — «евроремонт», светодиодная подсветка и познавательные экскурсии с погружением в историю края», — написал Касперский в Instagram.

Создатель антивируса оценил не только ледяную пещеру, но и отметил уют и богатое историческое наследие города.

«Здесь много интересных строений, церквей с оригинальными куполами, видов с крутых берегов в разные стороны. Жителей Кунгура правильно называть кунгуряки (кунгуряк, кунгурячка)», — отметил Касперский.

В комментариях пользователи также отметили природную красоту и пещеры, и самого города, а некоторые поблагодарили Касперского за новую информацию.

«А я всегда думала, что Кунгур просто утопическая деревня городского типа. А там, оказывается, такие красоты! Спасибо за открытие», — написала elena_radugnaya.

Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности — около 5 700 м. Объект состоит из 58 гротов, 70 озер, 146 «органных труб» — высоких шахт, доходящих почти до поверхности. Возраст пещеры оценивается в 10-12 тысяч лет.