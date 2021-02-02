Разбой с самодельным револьвером: пермяков судили за нападение на ломбард

Пермь, 2 февраля. В столице Прикамье двое местных жителей признаны виновными в совершении разбоя (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Подсудимые с помощью самодельного револьвера в октябре 2020 года совершили разбойное нападение на ООО «Дельта Ломбард». Однако до приезда наряда вневедомственной охраны преступникам удалось скрыться с места преступления. Позже они были задержаны», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд приговорил одного из обвиняемых к семи с половиной годам, другого к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.