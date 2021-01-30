Количество прикамских продавцов на AliExpress за год выросло в семь раз

Пермь, 30 января. Малый и средний бизнес Прикамья стал чаще использовать для реализации своей продукции онлайн-магазины, маркетплейсы. К примеру, на площадке AliExpress «реализуются» 450 предпринимателей из Пермского края – ООО (больше 50%), ИП (40%), самозанятые (5%).

По данным пресс-службы AliExpress, за 2020 год на число продавцов из Прикамья выросло в семь раз. 20% из них торгуют электроникой и бытовой техникой, 14% – товарами из категории «Красота и здоровье», 14% – продукцией для дома и сада, 13% – автозапчастями, 10% – вещами для спорта и досуга, 5% – товарами для школы и офиса, 4% – продуктами питания и игрушками.

«Прошлый год подтолкнул нас к тому, чтобы расширить свое присутствие онлайн. Мы зарегистрировались на AliExpress и двух европейских маркетплейсах. Если на Ozon или Wildberries наши товары больше заказывают клиенты из городов центральной части России, то на AliExpress наши покупатели чаще проживают в регионах Сибири, Дальнего Востока, северных территорий страны», — рассказала Екатерина Шикина, директор по развитию производителя оборудования для выращивания растений в искусственных средах «СмартГидроКомпани».

С начала пандемии COVID-19 специалисты пермского центра «Мой бизнес» провели 13 образовательных семинаров по выводу продукции на маркетплейсы. Обучающий курс был организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Участниками семинаров стали свыше 500 представителей.