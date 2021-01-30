Жители Пермского района судятся с властью из-за строительства кладбища

Пермь, 30 января. Краевой суд столицы Прикамья рассматривает иск в отношении Земского собрания Пермского района о признании недействующими последние изменения, внесенные в генеральный план села Лобаново.

Ранее между представителями СНТ «Майский» и местной властью произошел конфликт из-за возможного строительства нового кладбища вблизи нескольких населенных пунктов, Успенского монастыря и дачных участков. Жители говорят, что грунтовые воды с кладбища площадью более 40 ГА отравят водоемы. А значит, возникнет угроза здоровью населения, плюс участки окажутся непригодными для приусадебного хозяйства.

На первом заседании суд заслушал мнение экспертов о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям грунтов на территории предполагаемого кладбища. Специалисты сходятся во мнении, что почва здесь слишком тяжелая и влажная для такого объекта. По данным краевого управления капитального строительства, инженерно-геологические изыскания явных несоответствий не выявили.

Окончательное решение остается за государственной экспертизой. Рассмотрение дела продолжится в феврале.