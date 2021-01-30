Мэрия Перми согласилась с большинством поправок в «парковочную политику» города

Пермь, 30 января. С октября прошлого года в столице Прикамья организовалась инициативная группа, которая занимается вопросами городской «парковочной политики». В свою очередь, администрация Перми готовит изменения в нормативно-правовую базу, которые связаны с корректировкой федерального законодательства и планами по созданию внеуличных (в том числе перехватывающих) стоянок.

В пятницу на круглом столе с представителями пермской мэрии активисты представили 11 предложений:

• Введение резидентских разрешений для жителей зоны платной парковки

• Скидки на оплату долговременных абонементов

• Льготы для многодетных семей

• Льготы на парковку мотоциклов и электромобилей

• Введение перехватывающих парковок

• Возможность оплаты парковки на следующие сутки

• Улучшение качества их уборки

• Возможность возврата денег за неиспользованные минуты

• Возможность заморозки абонемента

«Мы считаем целесообразным увеличить максимальный период действия абонементов на пользование платными парковками и связать с ним величину скидки, то есть, чем больше срок, тем значительнее льгота. Также будет правильно ввести заморозку абонемента на паркинг. Плюс, рассмотреть возможность оплаты за парковку в течение следующих суток», – сказал руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Одним из самых спорных и сложных вопросов, вынесенных на обсуждение, стало введение резидентских парковок, когда автолюбитель проживает в зоне платной парковки и может ставить свою машину на льготных условиях.

Удобно или правильно

«Если это будет введено, то станет дополнительной мотивацией для пермяков, чтобы облагораживать свои дворовые пространства, а не заставлять все автомобилями. Поскольку сейчас когда — встает вопрос, что делаем в первую очередь детскую площадку или места под машины? — люди выбирают второе. И это не их вина. 40 тысяч рублей в год стоит приблизительно платная парковка», — рассказал ФАН адвокат Илья Демин.

В свою очередь, противники этой идеи говорят о том, что введение подобной льготы может нарушить права людей, проживающих не в Центре, приезжающих на работу или по личным делам. Члены инициативной группы считают, что, в отличие от жителей других районов, которые могут добраться именно до Центра Перми на общественном транспорте, у жителей центрального района альтернативы нет.

«Инициативная группа говорит пока о резидентских парковках только в своем квартале, а не на всей зоне, никакой халявы мы не хотим. Но в городе, вообще, есть участки в центральном планировочном районе, например, части улиц Матросова, Советской и Свердловская, которые находятся в одном квартале от Эспланады, где де-факто бесплатная парковка. Зато в десяти кварталах от центрального пространства автомобилисты за места должны отдавать деньги. Это несправедливо», — уверен Илья Демин.

Депутат гордумы Михаил Бесфамильный в ноябре отправлял запрос по вопросу оформления платных парковок. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга прислал ответ, в котором сказано, что проводимая парковочная политика, в том числе, по льготам для многодетных семей и резидентским разрешениям, достаточно эффективна, и город не собирается от этого отказываться.

А вот издатель Олег Андрияшкин считает, что если бы власти Перми оставили все, как это было раньше – условно, кто успел, тот и встал на паркинг – то граждане могли бы винить уже только себя, в том, что не смогли припарковаться. А с политической точки зрения городская мэрия получила одни минусы.

«Вся ситуация в том, что в какой-то момент кто-то решил, что людей на машинах надо сделать счастливее. Почему-то забыв, что насильно счастья ну никак не получается, — написал Андрияшкин. – Неужели непонятно, что если общество еще не доросло (и финансово) до платной парковки, то не стоит тут это разводить. Раньше, подъезжая к кафе на Комсомольском проспекте или Ленина, приходилось сделать несколько кругов, чтобы найти место. Все было занято. И сейчас, подъезжая туда же и тогда же, нужно сделать то же самое. Ничего не изменилось, а город на этом еще и не заработал. Неужели все это только для того, чтобы в дорожно-парковочном ведомстве людям было интересно находиться?».

Альтернатива для многодетных

Послабления предложили сделать для многодетных семей. Как вариант – скидка 50% на стоимость одного часа или абонемента. В пример приведены Москва и Санкт-Петербург, где в платной зоне парковки данная категория граждан ставит машины без оплаты.

«Не все поддерживают это предложение. Многие говорят о возможном злоупотреблении этим бесплатным парковочным временем. Но, так как варианты для многодетных быть должны, потому что это просто правильно, мы сформулировали альтернативное, в некотором смысле, предложение о бесплатной для них парковке в течение двух часов, — пояснила член инициативной группы Анна Тюняткина.

Максим Кис считает, что одним из возможных решений здесь может стать получение многодетной семьей права на бесплатную стоянку для одного автомобиля в течение не 20 минут как сейчас, а, например, одного часа.

«Таким образом автомобиль не станет занимать место на дороге целый день, но для нескольких поездок с детьми это будет удобно», – объяснил начальник городской дирекции.

Восемь из 11 поправок, вынесенных на рабочую встречу, приняты администрацией. Врио председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин поблагодарил активистов за предложения.

«За полтора часа мы не успели снять все вопросы, очень много нюансов. Работа продолжается, ждем, когда проекты решений поступят в думу», — отметил Малютин.

В ноябре 2020 года зону платной парковки в Перми расширили. В 2021-м, по словам Максима Киса, увеличивать ее не собираются. Доход в городской бюджет по итогам прошлого года составил около 64 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермяки пытаются оспорить в суде некоторые пункты указа губернатора Дмитрия Махонина «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».