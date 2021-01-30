Доступ на площадь перед пермским Театром-Театром ограничат 31 января

Пермь, 30 января. В воскресенья, 31 января для обеспечения общественного порядка будет ограничен проход по театральной площади у «Театра-Театра», сообщает министерство безопасности Прикамья.

Временные ограждения будут установлены в целях недопущения порчи имущества самого здания и прилегающей территории. В министерстве напоминают, что здание театра является памятником архитектуры регионального значения.

«Данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования, — пояснили ФАН в министерстве. – Пермяки и гости города могут выбрать другие площадки для досуга и отдыха».

В библиотеке им. Горького 31 января можно послушать концерт «Популярная классика на домрах». Пермская арт-резиденция приглашает на открытие персональной выставки Германа Столбова (Anton) под названием «Хроники села Верх-Иньва. Душа, обереги, обитатели». Также в Прикамье стартует «Лыжня России».