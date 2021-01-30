Кастинг для съемок в «Подельниках» Евгения Григорьева стартует в Прикамье

Пермь, 30 января. В поселке Кын Лысьвенского городского округа Прикамья совсем скоро стартуют съемки художественного фильма «Подельники» (режиссер Евгений Григорьев). Сейчас группа подыскивает актеров эпизодических и массовых сцен.

С 1 февраля в Кыну пройдет фотосессия. Для нее ищут мальчика 12-ти лет и мужчину от 35 лет на роль его отца. Кроме того, для фильма необходимы худые и жилистые пожилые женщины и школьники от 12 лет.

«Добираться до съемочной площадки нужно самостоятельно (исключение – пожилые женщины). Если соберется большая команда актеров эпизодических сцен, киногруппа предоставит автобус из Перми до места съемок», — сообщил на страничке в соцсети ассистент по актерам проекта Арсен Меликян.

Съемки «Подельников» пройдут с февраля по март 2021 года в локациях реки Чусовая, скалы Печка, Свято-Троицкой церкви, камня Великан, пещеры в камне Денежный и Становой.

По сюжету отца 12-летнего Ильи убивают, но убийца отправляет в тюрьму вместо себя брата. Мальчик всеми силами пытается добиться справедливости и привлечь внимание к сложившейся ситуации. На помощь к нему приходит Петр, приехавший в ту же деревню открыть школу по биатлону.

В администрации Пермского края рассказали, что «Подельники» могут получить рибейт – субсидию из бюджета Прикамья на возмещение части затрат на съемки в регионе.

«На участие в программе уже заявились шесть фильмов: «Одна» (режиссер Дмитрий Суворов), «Чук и Гек» (Александр Котт), «Многотрудная жизнь второгодника Семенова» (Антон Богданов), «Романовы: преданность и предательство», «12 стульев» и мультфильм к 300-летию Перми «Мир Пермского периода или приключения Маруси и Платона», — подчеркнули в краевой администрации.

За два года кинокомпании планируют потратить на производство фильмов в Прикамье порядка 100 млн рублей. Общая сумма рибейта от региона может составить не более 50% от объема потраченных на производство лент средств.