Пермский застройщик не связывает обыски ФСБ со своей политической активностью

Пермь, 29 января. Сотрудники ФСБ и налоговой службы Прикамья изъяли финансовую документацию по трем адресам крупного застройщика ООО «Сатурн-Р» (в том числе в головном офисе компании).

Напомним, что после безуспешного участия в выборах губернатора Прикамья собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин решил попробовать себя в роли мэра краевой столицы.

«Я состоявшийся хозяйственник. Управляющая компания «Сатурн-Р» на протяжении нескольких лет занимает первое место в общегородском рейтинге. Объективно, я хорошо подготовлен к этой должности», — писал в соцсетях Александр Репин. — Я не думаю, что чем-то уступаю Демкину, но прекрасно понимаю кто победит. Конкурс должен состояться, так будет честно и справедливо».

К слову, сам Репин с момента назначения (по его словам и намного раньше) Алексея Демкина врио главой Перми не скрывал своих симпатий к конкуренту, теперь уже и не только по бизнесу. Многие, кстати, напрямую связывают прошедшие обыски именно с активностью Репина на политическом фронте. Правда сам он этого делать отказывается.

«Все было очень корректно со стороны проверяющих. Ко мне лично вопросов не было. Изымалась документация на уровне налоговой. В период пандемии проверки были приостановлены. Сейчас они возобновились, — рассказал ФАН Александр Репин. – Связывать это с политикой я бы не стал. Предположить, что это связано с конфликтом с администрацией города, конечно, можно. Несмотря на споры, компания продолжает развиваться и отстаивать свои интересы».

Напомним, в апреле 2018 года краевые и городские власти, а также ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность города Перми школы и двух детских садов в микрорайоне Красные казармы. Строительство было близко к завершению, но застройщик принял решение расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Александр Репин отмечал, что необходимо разделять разрешение на высотность дома и передачу школы.

В конце октября депутаты гордумы снова рассмотрели проект по внесению изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми, когда «Сатурн-Р» вновь просил увеличить высотность и плотность застройки на земельных участках, где планируется строительство четвертой очереди ЖК «Арсенал», где и располагается школа. Однако большинством голосов проект опять отправили на доработку.

Затем застройщик предлагал городской администрации арендовать учебное заведение за один рубль, поскольку разрешение на ввод здания учебного заведения в эксплуатацию было выдано в конце ноября.

«Администрация и депутаты саботируют открытие школы. При этом ведут массированную пропаганду во всех СМИ о том, что школа не открывается по вине «Сатурн-Р». Надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации и дадут оценку действиям и бездействию администрации и думы», — писал тогда архитектор Игорь Луговой.

Об этих ли компетентных органах он говорил или о каких-то других, но пришли именно они. По словам гендиректора «Сатурн-Р», выемки документации в таком виде не было никогда за все годы. Хотя, только в прошлом году в компании проводилось 250 различных проверок.

«Все, что изымалось по льготам и компенсациям со стороны государства, было проверено уже тысячи раз. Если речь о программе «Стимул», то «Сатурн-Р» никакого отношения к этому не имеет, это за счет компании край получил деньги по программе. Может, это заход на проверку обоснованности получения регионом данной субсидии», — пояснил ФАН Репин.

В конце января ООО «Сатурн-Р» изменило исковые требования к департаменту земельных отношений городской администрации. Застройщик потребовал от пермской мэрии изъять у себя дороги на территории жилого комплекса «Арсенал» в м/р Красные казармы и возместить убытки за их содержание в сумме 259,9 млн рублей. Судебное заседание состоится в марте.