Пермячка отсудила у городской больницы полмиллиона рублей

Пермь, 29 января. Кировский районный суд столицы Прикамья взыскал с больницы им. Гринберга 500 тыс. рублей в пользу местной жительницы. Сама женщина требовала один миллион за то, что, по ее словам, из-за несвоевременной диагностики ей пришлось пройти через сложные хирургические вмешательства.

В сентябре 2019 года пермячке в больнице провели диагностику и прописали длительный курс таблеток. Через некоторое время сделали экстренную операцию, в ходе которой хирург выявил заболевание, но никаких действий не предпринял. После определенных исследований и сдачи анализов тяжелое заболевание у истицы подтвердилось. Пришлось перенести несколько сложнейших операций и длительное послеоперационное восстановление. Сама женщина полагает, что при своевременном диагностировании заболевания можно было бы избежать таких тяжелых последствий.

В свою очередь представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, указав, что после того, как пациентке поставили диагноз, назначили обязательную явку через три месяца, но она появилась в больнице спустя семь месяцев, после чего попала на операционный стол. Поэтому, полагает представитель ответчика, факт причинения истице морального вреда не доказан.

«Судом установлено, что персоналом больницы при оказании медицинской помощи истице были допущены дефекты. Установленный по результатам диагностики предварительный диагноз требовал проведения дальнейших диагностических мероприятий, чего сделано не было. Не проведены ежеквартальные контрольные осмотры врачом и диагностика с целью оценки динамики развития заболевания. В рамках предварительного диагноза не проведено обследование. С учетом выявленного впоследствии у пациентки тяжелого заболевания и при своевременном исследовании, она могла быть принята на диспансерный учет, чего ответчиком сделано не было», — пояснили ФАН в пресс-службе суда.

В итоге суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с больницы им. Гринберга компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.