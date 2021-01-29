Недобросовестные коллекторы в Прикамье должны заплатить более 4 миллионов рублей

Пермь, 29 января. Количество составленных протоколов в отношении микрофинансовых организаций в Прикамье увеличилось на 54%. Всего в 2020 году выявлено 129 нарушений в работе МФО.



В пресс-службе УФССП России по Пермскому краю ФАН рассказали, что от жителей поступило 388 жалоб на работу коллекторов. Обоснованными признано 101 обращение.

«В каждом третьем случае имеет место несоблюдение норм действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, — пояснили в ведомстве. – Среди наиболее часто допускаемых нарушений: ненадлежащее уведомление о взыскании задолженности, превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления».

В итоге приставами составлено 129 протоколов об административных правонарушениях, 106 из которых рассмотрены в судах. Виновные привлечены к штрафам на сумму 4 млн 290 тыс. рублей.

На сегодняшний день осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности имеют право не только кредиторы, но и организации, включенные в государственный реестр юридических лиц, чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности.



По состоянию на 1 февраля 2021 года в государственный реестр организаций внесены 14 юрлиц, которые имеют право заниматься деятельностью по взысканию просроченной задолженности и располагаются на территории Пермского края: ООО «Камелот», ООО «Агентство ЮВС», ООО «Вела Пермь», ООО «Юр-Практика», ООО «Партнер», ООО «Легал Плюс», ООО «ОЛАНД», ООО «Агентство Урегулирования Споров», ООО «СберЛик», ООО «Айса»,ООО «Колибри КЭПитал», ООО «Стабэкс групп», ООО «Право кредитора», ООО «МОЙ ЮРИСТ КАПИТАЛ». Последние три включены в реестр в минувшем году.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми в ходе совместного рейда с ГИБДД судебные приставы взыскали рекордную сумму – 1 млн 800 тыс. рублей прямо на дороге.