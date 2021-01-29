Жительница Прикамья взыскала 50 тысяч рублей за причиненную коровой травму

Пермь, 29 января. Добрянский районный суд Пермского края удовлетворил иск местной жительницы к хозяину коровы о взыскании компенсации материального и морального вреда.

В мае 2020 года женщина попыталась прогнать со своего огорода принадлежащую соседу корову. Однако животное набросилось на нее. В результате истица три месяца (в стационаре и амбулаторно) лечилась от повреждений, которые ей рогами нанесла корова.

«Районный суд пришел к выводу о том, что ответчик, как хозяин коровы, который оставил ее без надзора, должен нести ответственность перед женщиной за причиненный вред, — пояснили ФАН в пресс-службе краевого суда. — Определяя размер компенсации (50 000 рублей), Добрянский районный суд учитывал то, что истица переживала из-за причинённых ей травм. Ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли».

Суд также взыскал с хозяина коровы расходы, которые пришлось понести потерпевшей. Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми суд подтвердил, что один из местных сайтов опубликовал заведомую ложь в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева.