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Жительница Прикамья взыскала 50 тысяч рублей за причиненную коровой травму

Жительница Прикамья взыскала 50 тысяч рублей за причиненную коровой травмуПермь, 29 января. Добрянский районный суд Пермского края удовлетворил иск местной жительницы к хозяину коровы о взыскании компенсации материального и морального вреда.

В мае 2020 года женщина попыталась прогнать со своего огорода принадлежащую соседу корову. Однако животное набросилось на нее. В результате истица три месяца (в стационаре и амбулаторно) лечилась от повреждений, которые ей рогами нанесла корова.

«Районный суд пришел к выводу о том, что ответчик, как хозяин коровы, который оставил ее без надзора, должен нести ответственность перед женщиной за причиненный вред, — пояснили ФАН в пресс-службе краевого суда. — Определяя размер компенсации (50 000 рублей), Добрянский районный суд учитывал то, что истица переживала из-за причинённых ей травм. Ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли».

Суд также взыскал с хозяина коровы расходы, которые пришлось понести потерпевшей. Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми суд подтвердил, что один из местных сайтов опубликовал заведомую ложь в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева.

 

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