Пермь, 29 января. В столице Прикамья закончено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы дилеров, обвиняемых в сбыте наркотиков в крупном размере на территории Пермского края и Тюмени.

Ранее оперативники УНК ГУ МВД России по региону задержали жителей Московской области.

«23-летний молодой человек отвечал за получение крупных партий наркотика и отправку его в города для розничного сбыта. Гражданина задержали по месту жительства в городе Клин. В ходе проведенных обысков на территории Московской области полицейские обнаружили и изъяли тайник, в котором находилось около 400 свертков с героином, — пояснили ФАН в пресс-службе краевого МВД. — Вместе с ним работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника».

Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. За работу ему обещали 50 тысяч рублей. Деньги он получить не успел.

В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота около 1,2 кг героина. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

59.мвд.рф ГУ МВД России по Пермскому краю

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли незаконную банковскую деятельность.