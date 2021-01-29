Пермский БК «Парма» стартовал в Кубке ФИБА Европа с победы

Пермь, 29 января. Баскетбольный клуб «Парма» начала серию встреч в рамках группового тура FIBA Europe Cup с победы над голландским «Донар Гронинген» 93:81. Самым результативным у пермяков стал сербский форвард Борис Савович (23 очка).

«Сегодня у нас была качественная игра против серьезного соперника. С самых первых минут матча получилось сыграть так, как мы и планировали. Сейчас очень важно восстановиться перед завтрашней встречей и попытаться показать такую же игру. Плотно обороняться в защите и хорошо двигаться в быстрых отрывах, тогда у нас есть шанс на победу», — рассказал после игры пресс-службе клуба форвард команды Николай Жмако.

Ранее был отменен матч с «Борисфеном». Тесты белорусской команды показали положительные результаты. Следующую встречу прикамский коллектив проведет в пятницу, 29 января. В 23:00 (мск) «Парма» сыграет с «Хирос Ден Босх» (Нидерланды) — команда считается самым титулованным клубом страны.

Ранее в интервью ФАН генеральный директор БК «Парма» Александр Башминов рассказал, что в Кубке ФИБА по-прежнему стоит цель попасть в финальную часть турнира.

Также стало известно, что в Пермь для подписания контракта с «Пармой» прибыл 23-летний польский атакующий защитник Марцель Понитка. Ранее баскетболист выступал за «Зелену Гуру». В нынешнем сезоне в рамках Единой лиги ВТБ он провел 12 матчей. В среднем игрок набирает по 9,8 очков за матч.