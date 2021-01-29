Крупнейшая в России линия по переработке пластика запущена в Перми

Пермь, 29 января. В столице Прикамья запущена крупнейшая в стране линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Мощности установки позволяют производить более 50 наименований ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.

В администрации Пермского края ФАН пояснили, что линия охватывает полный цикл производства — от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера. Установка позволяет переработать до тысячи тонн пластика в месяц.

«Привлечение федеральных средств для реализации промышленных проектов в Пермском крае позволяет в короткие сроки провести модернизацию производств, создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные, ускорить развитие собственных компетенций и переход на импортозамещение», — отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Общий бюджет проекта составил 1,5 млрд рублей. На запуск нового производства Фонды развития промышленности РФ и Пермского края предоставили предприятию льготный заем в размере 520 млн рублей.

«В проекте участвовало семь стран и 24 мировые компании. На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз. Другой подобной комплексной линии не существует ни в России, ни в мире», — уточнил генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.

По итогам 2020 года в Пермском крае одобрено 20 промышленных проектов РФРП на сумму 3,3 млрд рублей. Основная часть финансирования приходится на программу «Противодействие эпидемическим заболеваниям» — 1,4 млрд руб.

Ранее Федеральное агентство сообщало, что прикамские ученые разработали и уже запатентовали экологичное удобрение, которое поможет повысить урожайность. Продукт содержит больше компонентов по сравнению с зарубежными аналогами.