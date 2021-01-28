Суд защитил бывшего замминистра здравоохранения Прикамья от лжи

Пермь, 28 января. В столице Прикамья суд подтвердил, что один из местных сайтов опубликовал заведомую ложь в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева.

15 марта 2019 года в Александровском районе прошла встреча местной администрации и жителей. Тема – формирование больницы им. Вагнера в Березниках в рамках реформы здравоохранения. Краевую власть представлял Михаил Мальцев, в то время замминистра регионального здравоохранения.

Встреча продолжалась два часа, а потом еще достаточно долго беседовали в неформальной обстановке. При этом администрация района вела аудиозапись, и все выступающие представлялись. Протокол мероприятия был опубликован в местной газете.

Через несколько дней на сайте пермского краевого отделения КПРФ появилась публикация «Пермский чиновник высказался в стиле Ольги Глацких», в которой говорилось о том, что Мальцев демонстрировал презрение к собравшимся, кричал на людей и оскорблял их. Почти сразу материал плавно перетек на сайт смежной организации, и далее его рерайтили многие. Публикации появились даже на федеральных ресурсах.

В итоге Мальцев подал заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Аудиозапись встречи в Александровском районе была признана вещественным доказательством, по ней проведена лингвистическая экспертиза. Сопоставление записи и статьи показало, что цитаты в тексте извращены, а местами прямо противоположны словам Мальцева.

Более того, в качестве свидетелей были приглашены четверо пенсионеров, которых тогда якобы оскорбил бывший министр. Люди подтвердили, что чиновник на встрече с населением вел себя сдержанно и корректно отвечал на вопросы.

Дзержинский районный суд Перми постановил признать факты, изложенные в статье, несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию. Решение суда вступило в законную силу.

Михаил Мальцев занимал пост заместителя министра здравоохранения с августа 2017 года до апреля 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Перми жители пытаются оспорить в суде некоторые пункты указа губернатора Дмитрия Махонина «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».