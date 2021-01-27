Пермяки не оставляют попыток оспорить Указ губернатора в суде

Пермь, 26 января. В столице Прикамья жители пытаются оспорить в суде некоторые пункты указа губернатора Дмитрия Махонина «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

В конце осени прошлого года инициативная группа «За реформу платной парковки» запланировала провести в Перми автопробег в поддержку требований о реформе системы. Однако 30 ноября стало известно, что акция не была согласована с администрацией города со ссылкой на Указ губернатора о коронавирусе №121.

Организаторы попытались вновь согласовать автопробег уже с меньшим количеством участников – всего 10 человек. Однако пермская мэрия своего мнения не изменила.

Тогда организаторы мероприятия посчитали, что данный запрет – техническая ошибка, поскольку п.1 Указа прямо указывает, что есть исключения из запрета, и автопробег полностью соответствует исключению, установленному в п. 2.7. Потенциальные участники пробега тогда говорили, что если бы оперштаб и губернатор посчитали необходимым запрет на все публичные мероприятия, то в таком случае они, конечно же, отказались бы от проведения акции.

Организаторы вновь обратились в суд, чтобы оспорить отказы, но результата это не принесло, и внятного объяснения от властей также получить не удалось. С учетом позиции суда получилось, что никакое массовое публичное мероприятие попросту невозможно.

В итоге депутат Юговского сельского поселения (Пермский район) и юрист Илья Демин, которому несколько раз было отказано в проведении публичных мероприятий (дважды судом, один – администрацией поселения), подготовил судебный иск (имеется в распоряжении редакции ФАН) на «коронавирусный» Указ главы Прикамья.

«По данному указу рэперы могут проводить концерты, собаководы – случки. А вот депутат не может провести встречу с избирателями, а общественник – автопробег. Я считаю, что встреча депутата с избирателями куда важнее и безопаснее, чем любой концерт. Да и отследить ношение масок в освещенном помещении легче, чем в темном зале клуба», — написал тогда на своей страничке в соцсети Демин.

Действительно получается, что у публичных мероприятий элементарно нет лоббистов, какие есть у отдельных министерств, например, культуры или здравоохранения, которым гораздо проще обосновать то или иное запланированное массовое событие, как концерты или ярмарки товаров и услуг.

Вообще, конечно, удивительно, когда, ссылаясь на режим повышенной готовности, вам разрешают проведение различных культурно-массовых мероприятий, которые безусловно необходимы, и запрещают публичные акции. Ведь все были, в общем-то, за открытие открытых катков в Перми. Пусть с ограничениями, никто не спорит. И чем отличается, к примеру, выставка ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» от того же автопробега или собраний собственников жилья.

Советник губернатора Дмитрий Жебелев в декабре ответил Демину, что не считает автопробег опасным, и его юристы заверили, что такое мероприятие проводить можно, хотя на руках у депутата сельского поселения уже тогда были два судебных решения, подтверждающих запрет на проведение публичных мероприятий.

«Мы считаем, что запрет на проведение массовых публичных мероприятий является несоразмерной и непропорциональной мерой, полностью ограничивающей важное гражданское право. Это нарушает критерии допустимости «коронавирусных» ограничений, выработанных Конституционным Судом РФ», — пояснил ФАН адвокат Федор Леппа.

20 января 2021 года состоялось первое заседание по иску. Причем представитель губернатора озвучил совсем иную позицию, нежели в декабре, когда обжаловался второй отказ в согласовании автопробега. Тогда администрация губернатора указывала, что публичные мероприятия запрещены полностью, исключения, предусмотренные отдельными пунктами указа, на эти мероприятия не распространяются.

20 января представитель губернатора сказал, что по пункту 2.1 массовые акции проводить однозначно можно, но необходимо все согласовать в компетентном органе. Тогда встал нормальный вопрос, что это за орган. Ответа получено не было, но было обещано подготовить разъяснение к следующему заседанию.

На самом деле, ситуация очень интересная. Деминым были написаны обращения в краевое правительство, в Минтранс, министерство территориальной безопасности, в МВД, прокуратуру, Роспотребнадзор. И везде отвечали, что согласование публичного мероприятия – это, согласно закону, полномочия местных органов власти. И этим органом является администрация, в данном случае, Перми. А в мэрии говорят – мы не орган госвласти, который может согласовывать мероприятие в силу указа губернатора. А если не согласны, обжалуйте указ.

«По сути, действующая редакция указа не позволяет согласовать публичное мероприятие более 50 человек, так как мэрия ссылается на указ и требует согласования с краевыми властями, а краевые власти ссылаются на закон и отсутствие полномочий на согласование. Публичные массовые до 10 человек по какой-то непонятной причине оказались полностью запрещены, при разрешении всех других видов мероприятий», — объяснил ФАН Илья Демин.

Идеальным вариантом в данной ситуации было бы, чтобы решение о согласовании принимала все-таки непосредственно администрация города, считают организаторы, поскольку именно мэрия вправе привлекать для решения вопроса и МВД, и Роспотребнадзор. Пока же остается ждать основного заседания, которое назначено на 8 февраля.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что пермские активисты выступили с предложением о системе скидок для жителей зоны платной парковки. А также предложили ввести бесплатную парковку для мотоциклистов и электромобилей.