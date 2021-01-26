Половина группы по отбору кандидатов на пост мэра Перми сформирована

Пермь, 26 января. Предложение о создании конкурсной комиссии из 12-ти человек единогласно поддержано на пленарном заседании Пермской городской думы.

Критериями оценки кандидата являются видение перспектив развития Перми, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения. Комиссия будет оценивать также личные качества кандидата, стаж муниципальной службы или работы по специальности, знание Конституции РФ, федеральных, региональных законов, Устава Перми и иных нормативно-правовых актов.

«Мы определились с датой проведения, сформирована половина конкурсной комиссии. Важно, чтобы человек, который возглавит администрацию Перми, понимал, как работают функциональные органы и городское хозяйство в целом, что такое бюджетный процесс, имел серьезный управленческий опыт. Уже есть заявления на участие, мы рассмотрим каждое», — отметил врио председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Законодательную власть Перми в комиссии представят: депутаты Наталья Рослякова, Василий Кузнецов, Наталья Мельник, Арсен Болквадзе и Александр Филиппов, а также врио спикера Дмитрий Малютин. Остальных членов комиссии назначит глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Первое заседание конкурсной комиссии пройдет 1 февраля.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что бывший глава столицы Прикамья Дмитрий Самойлов награжден Почетным знаком за заслуги в социально-экономическом развитии Перми. Решение о награждении нынешнего зампреда краевого правительства приняли депутаты на пленарном заседании городской думы.