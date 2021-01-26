Пермский перевозчик выложил видео, опровергающее нападение кондуктора на пассажира

Пермь, 26 января. Перевозчик ООО «Автомиг-Пермь» на своей страничке выложил видеоопровержение на сообщения ряда СМИ о том, что вечером 23 января в автобусе №64 кондуктор избил пассажира.

По словам очевидца, мужчина ехал в маске, но незадолго до остановки снял ее. Кондуктор стал возмущаться, затем ударил пассажира. В этот момент автобус подъехал к остановке, и гражданин стал выходить.

«Но кондуктор не унимался и стал грозить, что вызовет полицию, чтобы с пассажира взяли штраф за езду без маски. Когда мужчина все же вышел, работник крикнул водителю, «подожди, я его поймаю» и выбежал вслед за ним из салона», - рассказал АиФ очевидец.

Все произошло с точностью да наоборот, пишет на своей страничке в соцсетях перевозчик.

«Пассажир долго готовился, специально вставал рядом с кондуктором, чтобы его ударить, ударил, а потом выбежал. Уважаемые противники масок, а вы кассиров в магазине и представителей службы безопасности тоже бьете? Кондуктор – это в первую очередь человек, в его обязанности входит напомнить вам об обязательном ношении маски в общественном транспорте, эти правила придумал не он, кондуктор их выполняет наряду с пассажирами, — говорится в сообщении.

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