Валерия Васнецова из Прикамья привезла два золота со второго этапа Кубка IBU

Пермь, 26 января. Биатлонистка из Чайковского (Пермский край), победительница Универсиады, двукратная чемпионка мира среди юниоров Валерия Васнецова выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Германии.

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 20 мин. 09,1 сек. и отстреляла без промахов.

«Я очень довольна показанным результатом. Это был тот день, когда, начиная со стартовой линии и заканчивая финишной чертой, прошло все так, как нужно. Идеально проведенная гонка — это лучший ход и лучшая стрельба. И мне это удалось. Я счастлива», — поделилась эмоциями с пресс-центром ЦСКА прикамская биатлонистка.

Еще один «золотой» успех ждал Валерию в смешанной эстафете. В состав российской команды помимо Васнецовой вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов и Анастасия Гореева. С результатом один час 22 мин. 52,8 сек. (15 дополнительных патронов и один штрафной круг) россияне одержали победу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамская саночница Татьяна Иванова в составе национальной сборной России завоевала две золотые медали на чемпионате Европы.