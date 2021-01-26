Экс-глава Перми награжден почетным знаком, от которого ему предлагали отказаться

Пермь, 26 января. Бывший глава столицы Прикамья Дмитрий Самойлов награжден Почетным знаком за заслуги в социально-экономическом развитии Перми. Решение о награждении нынешнего зампреда краевого правительства приняли депутаты на пленарном заседании городской думы.

На прошлой неделе ряд депутатов, общественных деятелей и жителей Перми выступили против награждения Дмитрия Самойлова этой наградой. Среди тех, кто активно высказывал свои позиции по данному вопросу: депутат гордумы Павел Фадеев, градозащитник Денис Галицкий, президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова, ряд политологов и политконсультантов.

«О каких заслугах бывшего мэра Перми может идти речь? За период осуществления им полномочий главы демографическая ситуация в Перми ухудшилась, проблема аварийного жилья осталась нерешенной, строительство и ремонт социальных объектов велись с серьезными задержками и скандалами. И, конечно, транспортная реформа, которая не просто продемонстрировала профнепригодность ряда чиновников, которых сам глава города считал эффективными управленцами, так еще и привела к серьезным убыткам бюджета, ухудшила положение местных перевозчиков и, самое главное — пассажиров городского транспорта», — написала в социальной сети депутат Пермской гордумы Вероника Куликова.

Ранее Дмитрий Самойлов ранее был награжден наградами президента России и губернатора Пермского края. Экс-глава отметил, что денежное вознаграждение за присвоение знака планирует перечислить в благотворительный фонд «Дедморозим».