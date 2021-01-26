Замминистра строительства РФ повторно посетил строительство домов в Прикамье

Пермь, 26 января. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков повторно проинспектировал строительство ЖК «Любимов» в Березниках. Напомним, людей из аварийного района города Усолье уже больше десяти лет не могут переселить полностью. Строительство ЖК началось после техногенной катастрофы на «Уралкалии». В 2006 году затопило рудник предприятия, из-за чего образовались гигантские провалы.

В министерстве строительства Пермского края напомнили, что по плану к 2022 году м/р «Любимов» будет включать в себя 29 домов. На данный момент завершено строительство 13 объектов.

«Три дома «на выходе». Их планировалось сдать 1 апреля. Сегодня мы пришли к договоренности об ускорении сроков. Это сложная задача, но подрядчики готовы взять ее на себя и сдать дома на месяц раньше. Ориентир – 1 марта», – сказал Дмитрий Волков.

Замминистра отметил, что достигнуты договоренности с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и правительством Пермского края о том, что проверки хода строительства ЖК будут регулярными.

«Рабочие совещания проводятся еженедельно, раз в месяц выезжаем на объект. Увеличилось количество людей на стройке. Если в декабре рабочих было примерно 500, то сейчас порядка 750. Решается вопрос с автобусами для школьников. До открытия новой школы детям необходимо добираться на уроки в другой микрорайон. Планируется запустить дополнительные автобусы, выдать школьникам проездные билеты», – подчеркнул Волков.

В рамках рабочего выезда инспекционная комиссия посетила стройплощадку школы, которая должна быть готова к 1 сентября 2021 года, и новый детский сад на 240 мест.

«Завершить строительство школы планируется в июле, чтобы до сентября у миинистерства образования было время провести лицензирование и открыть школу к началу нового учебного года. В комплексе школы построен большой бассейн. Он будет работать не только для школьников, но и для других жителей микрорайона во внеучебное время», – прокомментировал министр строительства региона Андрей Колмогоров.

ЖК «Любимов» – приоритетный инвестиционный проект, который реализуется под контролем Минстроя РФ для переселения граждан из домов, признанных аварийным в результате техногенной аварии. По поручению Президента РФ Владимира Путина Минстрой России проводит регулярные инспекционные выезды на объект.