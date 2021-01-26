Назначен новый замглавы администрации Перми по социальным вопросам

Пермь, 26 января. Временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин начал серьезно заниматься формированием новой команды городской мэрии.

На должность заместителя главы администрации по социальным вопросам будет назначен зампредседателя Пермской гордумы Алексей Грибанов. Вице-спикер уже занимал эту должность в период с 2012 по 2016 годы.

Людмила Гаджиева, занимавшая эту должность, может покинуть свой пост сегодня и возглавить одно из муниципальных учреждений. Ранее 12 января стало известно, что Гаджиева находится на больничном с подозрением на COVID-19. Однако в понедельник, 25 января она приступила к работе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми неожиданно обострилась борьба за кресло мэра. На пост главы столицы Прикамья уже претендуют несколько кандидатов.