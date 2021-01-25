Минздрав Прикамья прокомментировал новость о закончившейся вакцине от коронавируса

Пермь, 25 января. За прошедшую неделю вакцинацию от коронавирусной инфекции в Прикамье прошли 1 952 человека. К понедельнику первым компонентом привито 6 081 человек, вторым – 1 654.



По информации министерства здравоохранения Пермского края, вакцинация в регионе проходит в соответствии с графиком. Израсходовано более 70% вакцин «Спутник V» из доставленных 8 542 доз.



По словам регионального министра здравоохранения Анастасии Крутень, интенсивность вакцинации напрямую связана с объемом поставок вакцины. В крае уже сформированы заявки на имеющуюся партию. Следующий этап записи начнется в конце января.

«В ряде учреждений запись сформирована на две недели вперед — это обычный рабочий процесс. Здесь, как и при других прививочных кампаниях, все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Оборудование для хранения вакцины в лечебные учреждения поставлено. Медицинский персонал подготовлен, план иммунизации составлен. Еще раз подчеркну, что по мере поступления поэтапно будут привиты все желающие» — пояснила Анастасия Крутень.

Сейчас иммунизация проходит в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, Перми (в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4).