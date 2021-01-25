Рабские условия труда: прокуратура Прикамья обнаружила нарушения прав заключенных

Пермь, 25 января. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Березников Пермского края выявила нарушения режимных требований и дисциплины в ФКУ ИК-38.

«Не соблюдался режим сна и отдыха, продукты питания хранились на рабочих объектах, там же были оборудованы спальные места, осужденные свободно передвигались по территории жилой зоны в ночное время. Кроме этого, осужденные привлекались администрацией исправительного учреждения к работе без оплаты труда», — рассказали ФАН в краевой прокуратуре.

По итогам проверки прокурором врио начальника ИК-38 внесено представление.

Прокуратура Частинского района Пермского края при проверке предприятий, участвующих в исполнении уголовных наказаний, установила, что работодатели при трудоустройстве осужденных нарушали требования трудового и уголовно-исполнительного законодательства.

«При заключении трудовых договоров не включались обязательные условия, в том числе о порядке предоставления отпусков, возможности увольнения с работы по собственному желанию, размерах и основаниях удержаний из заработной платы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В итоге трем ИП и руководителю сельхозорганизации внесены представления. На сегодняшний день нарушения устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.