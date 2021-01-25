Уникальные планшеты для Всероссийской переписи поступили в Прикамье

Пермь, 25 января. В 2021 году во время всероссийской переписи населения в период с 1 по 30 апреля при обходе квартир переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

В администрации Пермского края ФАН рассказали, что главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале «Госуслуги».

«Современная техника оптимизирует работу переписчиков. Она обеспечит безопасность персональных данных граждан, а также значительно ускорит подведение итогов переписи. Каждый планшет защищен уникальным персональным кодом и может быть использован исключительно для переписи населения», — пояснили в пресс-службе администрации.

Планшеты работают на единственной отечественной мобильной операционной системе «Аврора». Для устройств разработаны два мобильных приложения — для переписчика и контролера. Переписчику доступна удобная карта со всеми строениями, где необходимо собрать сведения о жителях, а также электронный переписной лист, заполнение которого частично автоматизировано.

«Большинство первичных данных на переписи населения — около 90% — предполагается сразу собрать в цифровом формате. Семьям, которые не хотят пускать в дом посторонних людей, будут предоставлены все возможности для дистанционного участия в переписи», — сказал журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Также жители региона смогут переписаться на участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».