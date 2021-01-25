Бизнесвумен из Прикамья грозит срок за освоение более 8 млн бюджетных рублей

Пермь, 26 января. В Прикамье 45-летнию жительницу Кунгура обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Краевым ГУ МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела.

Установлено, что бизнесвумен занималась предпринимательской деятельностью в сфере дошкольного образования.

«Женщина уговорила девять воспитателей оформить статус ИП для последующего получения ими субсидий из краевого бюджета. Получилось, что фактически она оказалась руководителем 10 ИП, составляла подложную документацию, необходимую для обращения в министерство образования Пермского края за получением субсидии на возмещение затрат в связи со своей деятельности. Бизнесвумен указывала в документах недостоверную информацию о численности воспитанников, количестве дней посещения и получения ими дошкольного образования», — пояснили ФАН в пресс-службе регионального МВД.

На счета женщины и подконтрольных ИП перечислялись деньги из краевого бюджета за якобы оказанные услуги. Таким образом было незаконно получено более 8 млн рублей.