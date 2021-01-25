Выставка «Зимний вернисаж» в Перми закрыта из-за аномального потепления

Пермь, 25 января. По данным административно-технической инспекции (АТИ) столицы Прикамья, ночью с городских улиц вывезено более 12 тыс. кубометров снега. По прогнозам синоптиков, на неделе в Перми ожидается аномально теплая погода, из-за чего мэрией принято решение ограничить доступ к зимним локациям.

«Речь идет о локациях в саду им. Миндовского, парке «Счастье есть», на площади перед Дворцом культуры «Урал», парке им.Чехова, на площади перед клубом им. Златогорского, сквере им. Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и УДС «Молот», в сквере им. Дзержинского, Театральном сквере, на набережной Камы, площади перед Дворцом культуры им. Солдатова. Также ограничен вход на выставку под открытым небом, созданную в рамках Кубка России «Зимний вернисаж» на городской эспланаде», — пояснили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми.

Узнать актуальную информацию о режиме работы ледовых локаций можно на страничке департамента «ВКонтакте» и на сайтах администраций районов.

Городская АТИ ежедневно мониторит содержание улично-дорожной сети.

«По состоянию на утро 25 января на некоторых участках качество прометания дорог признано неудовлетворительным. Например, не очищены дороги третьей категории после заморозков до покрытия, по ряду улиц первой и второй категорий не обеспечено прометание от рыхлой массы снега, зафиксированы неочищенные парковки, а также складируемые кучи и валы снега, превышающие нормативы», — рассказали ФАН в администрации города.

Больше всего снега вывезено из Свердловского, Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми.