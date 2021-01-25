Пермяк прямо на дороге оплатил штраф почти в два миллиона рублей

Пермь, 25 января. В столице Прикамья в ходе совместного рейда с ГИБДД судебные приставы взыскали рекордную сумму – 1 млн 800 тыс. рублей прямо на дороге.

В пресс-службе ФССП по Пермскому краю ФАН рассказали, что с помощью автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав» в общем потоке машин был отсканирован номер Toyota Land Cruiser, владелец которой являлся должником по исполнительному производству о взыскании долгов по налогам.

Автомобиль остановили. Пристав ознакомил пермяка с процессуальными документами и разъяснил дальнейшие действия по наложению ареста на Land Cruiser.

«Оставаться без автомобиля в планы гражданина не входило. Он изъявил желание прямо на месте избавиться от крупного долга. Воспользовавшись для этих целей терминалом, находящимся в мобильном пункте судебных приставов, пермяк с чистой совестью продолжил свой путь», — пояснили в региональной ФССП.

В ведомстве предупредили, что рейды с использованием программного комплекса проводятся еженедельно в абсолютно разных точках города. Поэтому предугадать, где именно подстерегают должников, практически невозможно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в частном секторе Орджоникидзевского района Перми сотрудники полиции, а также органов опеки и попечительства на протяжении продолжительного времени пытались попасть в дом к пенсионерке. Соседи рассказали, что пожилая женщина несколько лет фактически удерживает 11-летнюю внучку.

