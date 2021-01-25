Пермский экономист рассказала, какой бизнес получит поддержку в 2021 году

Пермь, 25 января. Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер в прошлом году малый и средний бизнес понес серьезные потери. Ограничения в перемещении, режим нерабочих дней и неоплачиваемые отпуска привели к быстрому «потоплению» малого бизнеса. Средний срок, который он мог вынести без выручки, составлял три недели.

Для поддержки малого и среднего бизнеса были приняты беспрецедентные в истории России меры: адресные безвозмездные субсидии, нулевые ставки налогов, мораторий на проведение проверок, помощь по средствам индивидуальной защиты в размере более 11 млрд рублей.

«В 2021 году бизнес ждет отложенный эффект. Нужно будет выплачивать все отсрочки по кредитам, уплате налогов и аренды, которые предоставило государство. По оценкам экспертов, в результате могут закрыться около 20–50% малых и средних предприятий. Вслед за ними на арену выходят «большие корабли». Например, торговые сети могут потеснить с рынка небольшие магазины. Крупные сети тоже потеряли часть доходов, поэтому будут стремиться восстановить «плавучесть», заняв большую долю рынка, – рассказывает экономист Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Стародумова.

В декабре прошлого года более половины российских компаний отметили, что не восстановили бизнес до докризисного уровня. Около 17% рассказали, что развитие замедлилось, но вернулось к докризисным показателям. В свою очередь, 57% малого и среднего бизнеса пока восстановиться не смогли.

Среди крупных компаний основной причиной снижения доходов стало падение внешнего спроса на сырье, энергоносители и внутреннего платежеспособного спроса в сфере торговли и услуг. Наиболее пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭК и автомобилестроения, а также крупные города, где услуги играют первостепенную роль.

«Благодаря ослаблению рубля и установлению конкурентных цен на мировом рынке, неожиданно «выстрелили» такие отрасли, как химическая промышленность. Положительная динамика наблюдается и в сельском хозяйстве. Это связано с благоприятным по урожайности весенне-летним сезоном и увеличением внутреннего спроса из-за закрытия границ и снижения доли импорта», – считает Стародумова.

Ранее правительство РФ приняло Общенациональный план восстановления экономики, а значит, следует ждать поддержки гигантов промышленности – тех, кто формирует основной поток доходов в бюджет, говорит экономист. Будут поддержаны предприятия, которые реализуют проекты в отраслях импортозамещения, а также в области сельского хозяйства и высоких технологий. Возможен рост IT-компаний.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что эксперты объяснили, с помощью каких инструментов Российская Федерация может успешно преодолеть экономический кризис.