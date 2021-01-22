«Сорвали маски»: в Перми обсудили проблему высадки детей из транспорта

Пермь, 22 января. Департамент транспорта администрации Перми вновь попросил отложить вопрос о введении льготного проезда для школьников и пенсионеров на общественном транспорте до конца февраля.

Руководитель департамента Анатолий Путин заявил, что необходимо провести дополнительные расчеты и изучить опыт введения льготного проезда, который есть у двух российских городов.

По планам, при введении льгот, ездить в общественном транспорте бесплатно смогут ученики 1-4 классов, а также пенсионеры по выходным и праздничным дням.

В прошлый раз в декабре 2020-го мэрия отложила этот вопрос, поскольку предложение экономически не выгодно, и затраты бюджета составят 348 млн рублей, и как компенсировать расходы в администрации не знают.

«Противники введения бесплатного проезда говорят, что почти все младшеклассники ходят в школу по месту жительства, там пешая доступность — значит, льгота не нужна. Это не аргумент, а социальное вредительство. Нам нужно, чтобы дети приучались к активной жизни, ходили в секции и кружки, посещали учреждения культуры и спорта. А мы говорим им, ходите пешком до школы и обратно, — прокомментировал ситуацию ФАН депутат Пермской гордумы Илья Лисняк. — По введению бесплатного проезда для пенсионеров хотя бы в выходные. Здесь цена вопроса многократно выше, будем дальше обсуждать. Депутаты поручали администрации проработать эти льготы еще год назад, когда повышалась плата за проезд, но вопрос трижды затягивался. Дальше затягивать не дадим, решение нужно принять к весне».

Под другим углом

Однако в Прикамье многие ожидают даже не решения данных вопросов, а принятия закона о запрете высадки безбилетных детей из транспорта на улицу. Проблема для региона, особенно для его столицы, крайне актуальная.

Если взять только последние два года, то подобных случаев действительно много и то, что власти так долго шли к законодательному решению данной проблемы, даже странно. Если вбить в поисковике, например, «ребенка высадили из автобуса в Перми», он выдаст достаточно информации, чтобы оценить масштаб возмущения людей.

Февраль 2020 — «В Перми школьницу высадили из автобуса из-за проблемы с транспортной картой»; март — «Кондуктор высадила школьницу из автобуса после того, как у нее не прошла оплата по карте»; август — «В Перми кондуктор не узнал новый проездной и высадил школьницу из автобуса»; декабрь — «В Перми кондуктор высадил из автобуса 10-летнего мальчика». И это далеко не все. Про комментарии в социальных сетях лучше в принципе не говорить, потому что большинство из них – проклятья в адрес власти и перевозчиков.

Последняя «высадка» произошла совсем недавно в начале января этого года. В 20-градусный мороз в м/р Закамск кондуктор выгнала школьника из автобуса за отсутствие маски. В итоге ему пришлось добираться домой пешком.

Именно последний случай, наконец, заставил собраться за одним столом представителей властей Прикамья и сферы транспортных услуг. В обсуждении приняли участие руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, депутат регионального Законодательного собрания Татьяна Шестакова и руководители пяти транспортных организаций.

«Во-первых, существуют морально-этические нормы. Кроме этого, необходима работа с родителями. Мы живем в такой период времени, когда родителям нужно обязательно проверять есть ли у ребенка маска. Вместе с тем, у водителя и кондуктора тоже должны быть в наличии простейшие маски для пассажиров, которые мы видим в магазинах. В этом нет проблемы», — уверен Виталий Костарев.

В целом, все без исключения собравшиеся сошлись в том, что наличие или отсутствие маски у ребенка – это, в первую очередь, вопрос ответственности родителей.

«Как мать двоих сыновей, осознаю, что это, в первую очередь, ответственность нас, родителей, которые должны проверить, а есть ли маска у его ребенка, а лучше – есть ли еще комплект запасных, — рассказала ФАН Татьяна Шестакова. — Роспотребнадзор на сегодняшний день, кстати, не наказал ни одного перевозчика за отсутствие масок на пассажирах, хотя это предусмотрено противоэпидемиологическими актами. Именно такое человечное отношение должно быть со стороны всех, в том числе и пассажиров».

Согласна с законодателем и председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

«Очень важно сегодня проговаривать этот вопрос с ребенком дома, чтобы он понимал, что если нет маски, то могут не пустить в определенные помещения или транспорт. Причем в сегодняшних реалиях человек в маске – это нормально. Если год назад мы смотрели на такого жителя, как на космонавта, то теперь наоборот, — рассказала ФАН Ирина Ермакова. – Если говорить о морали, человечности, о том, могла ли кондуктор не высаживать ребенка в той или иной ситуации, наверное, могла. Наверное, она тоже мать. Но это вопрос воспитания и человечности. Случаи, конечно, есть, но в общем потоке они единичные. Можно на такие ординарные уже ситуации иметь перевозчику про запас немного масок? Думаю, да».

Нет маски – штраф

А вот юрист Антон Любич уверен, что ребенок до семи лет должен быть в сопровождении взрослого. И отсутствие взрослого должно влечь штраф – административный в пользу государства и гражданский в пользу перевозчика. Это должно быть сделано для того, чтобы перевозчик спокойно довозил ребенка до конечной станции, оставлял там в помещении, вызывал полицию и т.д.

«Ответственность за отсутствие маски — штраф. Вот эта мера ответственности и должна применяться к ребенку, если наступил возраст административной ответственности, либо к его законным представителям. Высаживать ребенка в незнакомом месте недопустимо. Общий подход прост — перевозчик должен довезти несовершеннолетнего безбилетника до безопасного места, зафиксировать факт, вызвать полицию и родителей, получить компенсацию за беспокойство», —пояснил ФАН Антон Любич.

По словам Ирины Ермаковой, если сегодня обязать перевозчиков обеспечивать кондукторов дополнительными СИЗ, то это может привести в итоге к удорожанию проезда, поскольку, как мы видим, маски уже не являются временной мерой. В свою очередь, начальник департамента транспорта горадминистрации Анатолий Путин подтвердил, что вопрос о возможной поддержке перевозчиков в приобретении масок будет рассмотрен в ближайшее время.